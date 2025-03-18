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İstanbul iftar saati kaç? İstanbul iftar saati nasıl öğrenilir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 20:52
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Kelime anlamı “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” olarak açıklanan imsak, dini bir terim olarak, iftar zamanına kadar yeme ve içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan durumlardan kaçınmak, el çekmek anlamında kullanılır. İmsak'ın zıttı ise iftardır. Ramazan’da oruç tutan kişiler iftar saatlerinden emin olmak isterler. İftar vakitlerini öğrenmek için birkaç güvenilir yöntem bulunmaktadır. Peki, İstanbul iftar saati nasıl öğrenilir?

İstanbul iftar saati kaç? İstanbul iftar saati nasıl öğrenilir?

Ramazan ayı boyunca yaşanan iftar vakitleri herhangi bir yemek saatinin ötesinde sabrın, paylaşmanın ve huzurun simgesidir. Gün boyu tutulan oruçla birlikte açlık ve susuzluğa rağmen kişilerin manevi bir disiplinle bu ibadeti yerine getirmeleri, iftar vakitlerinin değerini daha da artırır. İftar zamanı ezan sesi duyulur ve sabır ve şükür duygularıyla yemeğe başlanır. İstanbul’da yaşayan ve iftar saatini öğrenmek isteyen vatandaşlar, İstanbul iftar saati kaç sorusuna yanıt ararlar.

İstanbul iftar saati nasıl öğrenilir?

Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet ve manevi huzurun en yoğun yaşandığı dönemlerden biridir. Ramazan ayında oruç tutanlar gün içerisinde yemek ve içmekten uzak durarak ibadetlerini yerine getirirler. Gün boyu tutulan orucun en önemli anlarından biri de iftar vaktidir. Güneşin batışı ile birlikte oruç açılır ve bu kişilerin hem fiziksel hem de ruhsal bir rahatlama yaşamasını sağlar.

İftar saatlerini doğru bilmek ve güvenilir kaynaklarda takip etmek ise oldukça önemlidir. İstanbul iftar saatini öğrenmek isteyen kişilerin takip edebileceği kaynaklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Diyanet İşleri Başkanlığı
  • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi uygulaması ve diğer mobil uygulamalar
  • Ezan
  • Televizyon ve radyolar

Ülkemizdeki resmi dini otorite olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayındaki sahur ve iftar vakitlerini resmi internet sitesinde paylaşır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi uygulaması başta olmak üzere birçok namaz vakti uygulamaları da iftar saatlerini kullanıcılara hatırlatır.

İftar saatinin en önemli göstergesi camilerden yükselen ezan sesidir. Akşam ezanı okunduğunda esnada İstanbul iftar vakti geldiği anlaşılır.

Ramazan ayında birçok televizyon ve radyo kanalı da iftar saatlerine özel programlar yapar. Ayrıca gün içerisindeki haber bültenlerinde ve Ramazan programlarında iftar saatleri sıkça paylaşılır. Bilhassa yoğun nüfusu nedeniyle İstanbul iftar vaktine yönelik yayınlar gerçekleştirilir.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan İstanbul iftar saati
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