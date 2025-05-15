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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sahada! Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu ve sokak suçlarına yönelik başarılı çalışmalar yürütülen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sahada! Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek buradaki çalışmalar hakkında Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay'dan bilgilendirme aldı.

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Bağcılar’da suçların önlenmesinde ve aydınlatılmasında ekibiyle birlikle önemli payı olan ve yine ekibiyle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin başarılı çalışmalar yürüten Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay, ilçedeki asayiş ve güvenlik uygulamalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’a bilgiler verdi.

YILDIZ, ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Bağcılar 100. Yıl Kemal Paşa Polis Merkezi’ni ziyaret eden ve görevli personellerle yakından ilgilenen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ilçede yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

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Bağcılar istanbul emniyet müdürlüğü
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