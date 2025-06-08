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İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: "Bayramın üçüncü gününde 207 kişi yaralandı"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışırken yaralanan 207 kişi olduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: "Bayramın üçüncü gününde 207 kişi yaralandı"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan 207 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, "Kurban Bayramının üçüncü gününde İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle 207 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul
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