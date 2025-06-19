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İstanbul İtalya Başkonsolosluğu, Minguzzi duruşmasına konsolosluk yetkililerinin girebilmek için mahkemeden izin talep etti!

İstanbul İtalya Başkonsolosu Elena Clemente, 20 Haziran Cuma günü görülecek olan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında, kendilerini temsilen iki konsolosluk yetkilisinin mahkemeye girebilmesi için izin talep etti. Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi de, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne görüş bildirmeleri için başvuru yaptı.

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu, Minguzzi duruşmasına konsolosluk yetkililerinin girebilmek için mahkemeden izin talep etti!

İstanbul Kadıköy’de bulunan bit pazarında bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin yeni duruşması, 20 Haziran Cuma günü Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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BAŞKONSOLOSLUK İZİN TALEP ETTİ

İstanbul İtalya Başkonsolosu Elena Clemente, duruşma sırasında mahkeme salonuna konsolosluk adına yetkilendirilecek kişilerin giribilmesi için izin talep etti. Başkonsolos Clemente imzalı dilekçede "20 Haziran Cuma günü Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan Minguzzi davası esnasında İtalya Konsolosu Irene Pastorino Olmi ve Başkonsolosluk resmi tercümanı Daniela Lepoi adlı iki yetkilimizin duruşma salonuna girebilmesi için yüksek izinlerini talep ederim" ifadeleri yer aldı.

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MAHKEME GÖRÜŞ İSTEDİ

Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi de, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne, Başkonsolos Clemente'nin izin yazısını göndererek, görüş bildirmeleri talebinde bulundu. Mahkemenin yazısında, "Mahkememiz dava dosyasının Maktulü Mattia Ahmet MINGUZZI olup, yazı ekinde iddianame ve İtalya Başkonsolosu Elena Clemente'nin talep dilekçesi gönderilmekle; Söz konusu olaya ilişkin İtalya Konsolosu Irene Pastorino Olmi ve Başkonsolosluk resmi tercümanı Daniela Leopari adlı iki yetkili ile duruşmaya katılım sağlamak istediğini beyan etmiş olup, bu hususta duruşmasının 20.06.2025 günü olması sebebiyle mahkememize görüş bildirmeniz arz olunur." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mattia Ahmet Minguzzi
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