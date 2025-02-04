HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: Onlarca gözaltı var!

İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: Onlarca gözaltı var!

04.02.2025 09:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: Onlarca gözaltı var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 47 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla birlikte örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda 46 zanlı yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Naci Görür üzerine basa basa isim verdi "Bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka şehrimiz yok"

Prof. Dr. Naci Görür üzerine basa basa isim verdi "Bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka şehrimiz yok"

Milli Boksör Yavuz Özden camide görevli temizlikçiye yumruk yağdırdı

Milli Boksör Yavuz Özden camide görevli temizlikçiye yumruk yağdırdı

Ümit Özdağ’a üzücü haber!

Ümit Özdağ’a üzücü haber!

AFAD tek tek saat verdi, uzmanlar uyardı!

AFAD tek tek saat verdi, uzmanlar uyardı!

Moussa Sow'dan Fenerbahçe'ye 'Diouf' kıyağı!

Moussa Sow'dan Fenerbahçe'ye 'Diouf' kıyağı!

Santorini'den kaçış! Ek uçak seferleri kondu, gemiler art arda kalkıyor

Santorini'den kaçış! Ek uçak seferleri kondu, gemiler art arda kalkıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.