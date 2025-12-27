HABER

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 20 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ ve ‘fuhuşa teşvik etmek’ suçlarından 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Haklarında arama ve el koyma kararı bulunan şahıslara yönelik İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alınmıştı.

1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 20 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17’si tutuklanırken diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Öte yandan, zanlılardan Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

