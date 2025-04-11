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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti! 36 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma, bir şirketin örgütle iltisaklı olduğu için ihraç edilen kişileri çalıştırdığı ve örgütün yurt dışındaki mensuplarına finansman sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 41 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti! 36 kişi gözaltına alındı
Çiğdem Sevinç

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirkette FETÖ'yle ilgili haklarında adli işlem, ihraç ve cezaevi kaydı bulunan kişilerin SGK kaydının bulunduğu tespit edildi. Şirketin, terör örgütüyle birlikte hareket ettiği değerlendirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, teknik ve fiziki takipler, MASAK raporları, HTS kayıtları ile baz birliktelikleri değerlendirildi. Şirketin örgütle iltisaklı kişilere iş imkanı sağladığı, örgütsel konumuna göre pozisyonlarda çalışıldığı, şirket ortaklarının herhangi bir söz hakkının bulunmadığı, şirketin örgütsel talimatlarına göre sahiplerinin değiştiği ancak devreden, devir alanların hesap hareketlerinde herhangi bir parasal transferlerin bulunmadığı tespit edildi.

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ÖRGÜTÜN GÜNCEL BÖLGE YAPILANMASI...

Çalışmalarda, illegal yollardan yurtdışına çıkanlara maaş ödemesi yapıldığı ve SGK primleri ödenmek suretiyle emekli olmalarının sağlanması hedefiyle devletin zarara uğradığı belirlendi. Şirkette ortaklık ve SGK kaydı bulunan kişilere yönelik takip sonucu şüphelilerin, örgütün güncel bölge yapılanmasında olduğu değerlendirilen kişilerle irtibatlarının ve eylemsel buluşmalarının olduğu tespiti üzerine soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin örgüte ait motivasyonu ve aidiyeti artırmak amaçlı toplantı, sohbet, etkinlik düzenledikleri, örgüt içi evlilikler kapsamında görüşmeler düzenledikleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yurt dışına kaçış organizasyonlarına yardımcı oldukları ve yurt dışında örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmeler yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası birbirleriyle yapmış oldukları telefon görüşmelerinde "Gülen'in bıraktığı miras ve çizdiği yol üzerinden faaliyetlerine devam edeceklerini" beyan ettikleri ve elebaşını 'şehit' olarak sınıflandırdıkları bilgisine ulaşıldı.

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36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

HTS raporlarında örgütle iltisaklı kişilerle ve geçmiş dönemde örgütün tepe yönetimiyle iletişim kayıtları ve MASAK raporlarında örgütsel para transferleri bulunan, örgütün gizli haberleşme modeli ankesörlü hatlardan aranan, kripto haberleşme programı "Bylock"u kullanan, örgütün güdümündeki şirketlerde SGK kaydı bulunan ve güncel yapılanmada faaliyet yürüttükleri tespit edilen 41 şüpheli tespit edildi. İstanbul, Ankara, Yozgat ve Gümüşhane'de 49 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı. Kalan 5 şüphelinin ise 3'ünün yurt dışında diğer 2'sinin ise firari olduğu ve yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, zincir marketlerden edinilen hediye kartları, 27 bin 440 avro, 128 bin 629 dolar, 452 bin 522 lira ve yaklaşık 826 bin 413 lira değerinde altın olmak üzere toplam piyasa değerleri 7 milyon 358 bin 559 lira para ve altın ele geçirildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö terörist
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