İstanbul metrosunda korkunç olay! Birdenbire atladı, acı haber geldi... Seferler de aksadı

Son dakika haberi: İstanbul metrosunda acı bir olay yaşandı. Gülsuyu Metro İstasyonu’nda bir vatandaş raylara atladı. 35 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı.

Acı olay, 15.30 sıralarında Gülsuyu Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolunda yürüdüğü öğrenilen Barış Ö.(35) metronun raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin çalışmalarında raylara atlayan Barış Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

SEFERLER BİR SÜRELİĞİNE AKSADI

Metro seferlerinde aksama yaşanırken, trenler Maltepe - Esenkent istasyonları arasında tek hat olarak işletildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Barış Ö.'nün cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

İntihar İstanbul Maltepe metro
