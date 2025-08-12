HABER

İstanbul metrosunda pes dedirten görüntü! Gizlice kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı

İstanbul metrosunda yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Erkek bir yolcu telefonuyla gizlice kadın yolcuların fotoğraflarını çekerken başka bir kadın yolcuya yakalandı. Kadın yolcudan uyarı alan kişi suçunu kabul etmeyip telefonunu kırdı. Yolcular arasında tartışma çıkarken, kadın yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul metrosunda kimliği bilinmeyen erkek bir yolcu, gizlice kadınların fotoğrafını çektiği söylenince telefonunu kırdı. Daha sonra tartıştığı kadın yolcuyu telefonunu kırmakla suçladı.

İSTANBUL METROSUNDA PES DEDİRTEN OLAY!

Metroda ayakta duran kadın yolcu önünce oturan erkek yolcunun telefonuyla kadınların fotoğraflarını çektiğini fark etti. Olay anını telefonuyla kaydeden kadın, adama, "kameradan baktım karşı tarafı çekiyorsun" dedi.

Kimliği bilinmeyen vatandaş, suçunu kabul etmeyip bir anda telefonunu kırdı. Tartıştığı kadın yolcuya ,"Telefonumu ben mi kırdım? Ne salak adamım ya" dedi.

