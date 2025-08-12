İstanbul metrosunda pes dedirten görüntü! Gizlice kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı

İstanbul metrosunda kimliği bilinmeyen erkek bir yolcu, gizlice kadınların fotoğrafını çektiği söylenince telefonunu kırdı. Daha sonra tartıştığı kadın yolcuyu telefonunu kırmakla suçladı.

İSTANBUL METROSUNDA PES DEDİRTEN OLAY!

Metroda ayakta duran kadın yolcu önünce oturan erkek yolcunun telefonuyla kadınların fotoğraflarını çektiğini fark etti. Olay anını telefonuyla kaydeden kadın, adama, "kameradan baktım karşı tarafı çekiyorsun" dedi.

Kimliği bilinmeyen vatandaş, suçunu kabul etmeyip bir anda telefonunu kırdı. Tartıştığı kadın yolcuya ,"Telefonumu ben mi kırdım? Ne salak adamım ya" dedi.