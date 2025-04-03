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  4. İstanbul Sarıyer'de iki ev ve bir baraka cayır cayır yandı!

İstanbul Sarıyer'de iki ev ve bir baraka cayır cayır yandı!

03.04.2025 00:35
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Sarıyer Uskumruköy’de iki ev ve bir baraka cayır cayır yandı. Ekipler yangına müdahale etti ama yapılar kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Sarıyer'de iki ev ve bir baraka cayır cayır yandı!

Sarıyer Uskumruköy’de bir barakada başlayan yangın yan tarafındaki iki müstakil eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan kimse olmazken, yangından etkilenen yapılar kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 20.30 sıralarında İstanbul’un Uskumruköy Mahallesi Uskumru Caddesi üzerinde bulunan bir barakada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan 2 müstakil eve sıçradı. Evlerde yaşayanlar dışarı çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangından etkilenen 3 yapı, kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sarıyer
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