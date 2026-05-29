HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul semalarında HÜRJET rüzgarı: Boğaz'daki o anları gündem oldu

İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl kutlamalarında gökyüzü nefes kesen anlara sahne oldu. Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in Boğaz semalarındaki gösteri uçuşu vatandaşları hayran bırakırken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İstanbul semalarında HÜRJET rüzgarı: Boğaz'daki o anları gündem oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul'un Fethi'nin 573. yılı megakentte büyük bir coşkuyla kutlanırken, gökyüzünde adeta tarihi anlar yaşandı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki en önemli projelerinden biri olan HÜRJET, kutlamalar kapsamında İstanbul semalarında görkemli bir uçuş gerçekleştirdi.

Boğaz'ın eşsiz manzarası üzerinde aniden beliren yerli jetimiz, sahildeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gökyüzünde süzülen o devasa yapıyı ve kusursuz manevraları görenler şaşkına döndü. İstanbullular bu anları saniye saniye cep telefonlarına kaydederken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İstanbul semalarında HÜRJET rüzgarı: Boğaz daki o anları gündem oldu 1

İLK JET MOTORLU EĞİTİM VE HAFİF TAARRUZ UÇAĞI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından titizlikle geliştirilen HÜRJET, Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı olma unvanını taşıyor. Milli jetimizin İstanbul'un simge noktaları üzerinde gerçekleştirdiği bu şov, fetih kutlamalarının şüphesiz en dikkat çeken ve en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.

HÜRJET'in gökyüzündeki bu gövde gösterisi, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmadı; aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayiindeki teknolojik kabiliyetlerini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu. İzleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran o anlar, hafızalara kazındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahreden olay: Anne ve oğul taşan derede kayboldu!Kahreden olay: Anne ve oğul taşan derede kayboldu!
Sadece 2 seansta gözle görülür sonuçlar: Braun Silk·expert Pro 5Sadece 2 seansta gözle görülür sonuçlar: Braun Silk·expert Pro 5

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Hürjet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.