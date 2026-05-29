İstanbul semalarında HÜRJET rüzgarı: Boğaz'daki o anları gündem oldu

İstanbul'un Fethi'nin 573. yılı megakentte büyük bir coşkuyla kutlanırken, gökyüzünde adeta tarihi anlar yaşandı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki en önemli projelerinden biri olan HÜRJET, kutlamalar kapsamında İstanbul semalarında görkemli bir uçuş gerçekleştirdi.

Boğaz'ın eşsiz manzarası üzerinde aniden beliren yerli jetimiz, sahildeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gökyüzünde süzülen o devasa yapıyı ve kusursuz manevraları görenler şaşkına döndü. İstanbullular bu anları saniye saniye cep telefonlarına kaydederken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İLK JET MOTORLU EĞİTİM VE HAFİF TAARRUZ UÇAĞI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından titizlikle geliştirilen HÜRJET, Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı olma unvanını taşıyor. Milli jetimizin İstanbul'un simge noktaları üzerinde gerçekleştirdiği bu şov, fetih kutlamalarının şüphesiz en dikkat çeken ve en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.

HÜRJET'in gökyüzündeki bu gövde gösterisi, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmadı; aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayiindeki teknolojik kabiliyetlerini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu. İzleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran o anlar, hafızalara kazındı.