'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin darkwebde satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan ‘İBB Hanem’ alt uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin tespitler yapıldı.

5 KİŞİYE GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma’ ve ‘suç örgütüne üye olma’ suçlarından gözaltı kararı verildiği de öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 4’ü tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe gönderildi.

