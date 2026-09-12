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İstanbul siluetine eşlik eden 3 kruvaziyer havadan görüntülendi

İstanbul’da Galataport’a aynı anda yanaşan 3 kruvaziyer gemisi dikkat çekti. Boğaz siluetine eşlik eden gemilerin limandaki yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul siluetine eşlik eden 3 kruvaziyer havadan görüntülendi

İstanbul’a demirleyen 3 kruvaziyer gemisi, Boğaz ve tarihi yarımada manzarasında havadan görüntülendi. Galataport Limanı’na yanaşan gemiler arasında; 3 bin 300 yolcu kapasiteli MSC Fantasia, 2 bin 100 yolcu kapasiteli Celebrity Infinity ve Norwegian Cruise Line (NCL) filosuna ait dev yolcu gemisi yer aldı.

İstanbul siluetine eşlik eden 3 kruvaziyer havadan görüntülendi 1

Çekilen görüntülerde İstanbul Boğazı, tarihi yarımada ve Galata Kulesi ile gemilerin oluşturduğu manzara aynı karede yer aldı. Kent siluetine eşlik eden gemilerden karaya çıkan turistlerin gün boyu şehri gezmesinin ardından, rotadaki bir sonraki limana doğru hareket edeceği belirtildi. Deniz turizminde sezon yoğunluğunun sürdüğü İstanbul’da, gün boyunca limanda kalan dev gemiler kenti ziyaret eden turistlerin yanı sıra vatandaşların da ilgi odağı oldu.

İstanbul siluetine eşlik eden 3 kruvaziyer havadan görüntülendi 2

İstanbul siluetine eşlik eden 3 kruvaziyer havadan görüntülendi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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