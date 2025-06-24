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İstanbul sokaklarında mafya raconu! ‘Soner’in selamı var’ diyerek kurşun yağdırdı

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İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletle kafenin önüne gelen saldırganlardan biri silahını çıkararak ateş açtı. Ateş açmadan önce “Soner’in selamı varmış” sözlerini kullanması ve ardından kurşun yağdırması ise dikkat çekti.

İstanbul Avcılar’da bir kafenin önüne motosikletle gelen iki kişiden biri, silahını çıkararak mekana ateş açtı. Saldırgan, tetiğe basmadan önce sadece “Soner’in selamı varmış…” sözlerini söyledi ve ardından kurşun yağdırdı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde kurşunlar kafenin camlarını parçalarken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Erdinç haberi paylaştığı mesajında ise “Bu tür mafyavari tehditler, şehirlerimizi korku filmlerine çeviriyor” ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar silahlı saldırı mafya kafe saldırı Emrullah Erdinç
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