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İstanbul sokaklarını karıştırıyorlardı! 'Şapkalılar' operasyonunda yeni gelişme

İstanbul'da terör estiren silahlı suç örgütü 'Şapkalılar'a yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında kadınların da olduğu 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli avukatlarla ilgili detay dikkat çekti.

İstanbul sokaklarını karıştırıyorlardı! 'Şapkalılar' operasyonunda yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Diyarbakır, Erzurum, Tekirdağ ve Muş'ta operasyon düzenlendi.

İstanbul sokaklarını karıştırıyorlardı! Şapkalılar operasyonunda yeni gelişme 1

24 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda 'Şapkalılar' suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalandı.

İstanbul sokaklarını karıştırıyorlardı! Şapkalılar operasyonunda yeni gelişme 2

SUÇ MAKİNELERİ

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında şüphelilerin mağdurları tehdit ederek para talep ettikleri, iş yeri ve ev kurşunlama, yağma, kasten öldürme ve yaralama gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

İstanbul sokaklarını karıştırıyorlardı! Şapkalılar operasyonunda yeni gelişme 3

2'Sİ KADIN 4 AVUKAT DA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler arasında 2'si kadın 4 avukatın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul sokaklarını karıştırıyorlardı! Şapkalılar operasyonunda yeni gelişme 4

İFADELERİ YÖNLENDİRİYORLARMIŞ

Şüpheli avukatların, yakalanan tetikçilere örgüt liderlerinin isimlerini vermemeleri yönünde ifade sırasında telkinlerde bulundukları tespit edildi.

İstanbul sokaklarını karıştırıyorlardı! Şapkalılar operasyonunda yeni gelişme 5

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler arasında tetikçilerin yanı sıra onlara motosiklet ve silah temin eden lojistik sorumluları ile finansman sağlayan örgüt üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul sokaklarını karıştırıyorlardı! Şapkalılar operasyonunda yeni gelişme 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Avukat İstanbul
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