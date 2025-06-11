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İstanbul tehlikede mi? Prof. Dr. Bektaş Avcılar'daki duruma dikkat çekti... "6,2 depremi test etmiştir"

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbullu vatandaşlarda büyük bir korkuya yol açmıştı. Bazı uzmanlar, daha büyük deprem beklediklerini söylerken, bazıları da 7 ve üzerinde bir deprem olmayacağını savundu. Prof. Dr. Osman Bektaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avcılar segmentindeki duruma dikkat çekekn Bektaş, "6,2 depremi bir bakıma Avcılar segmentinin durumunu test etmiştir" dedi ve devamında İstanbullu vatandaşları rahatlatacak bir açıklamada bulundu.

İstanbul tehlikede mi? Prof. Dr. Bektaş Avcılar'daki duruma dikkat çekti... "6,2 depremi test etmiştir"
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan tarihinde İstanbullu vatandaşlar büyük bir korku yaşamıştı. İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından bazı vatandaşlar günlerce dışarıda kalmıştı. Uzman isimler ise adeta ikiye bölünmüştü.

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Bazı isimler beklenen büyük depremin 6,2'lik deprem olduğunu ve daha büyük bir deprem beklemediklerini savundu. Bazıları ise 7 ve üzeri şiddette bir deprem beklentilerinin olduğunu aktardı. Bu durum tartışmalara neden olurken, deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş da önemli bir değerlendirmede bulundu.

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"İSTANBUL TEHLİKEDE Mİ?"

Bektaş değerlendirmesinde Avcılar segmentine dikkat çekti ve burada yaşanan durumları aktardı. "İstanbul tehlikede mi?" sorusuyla açıklamasına başlayan Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"M6,2 depremin İstanbula doğru yaptığı stres transferinden sonra gözler kırılmayan Avcılar segmentinde. Avcılar segmenti neden kırılmadı? Gerilmeler az dı. (creep, sürünen fay yeterli enerji biriktirmez) Fay kilitliydi. ( Becker,di.2023 ) Gerilmeler yetersizdi. Creep durumunda İstanbul'un tehlikesi azdır.

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"CREEP OLASILIĞINI DAHA GÜÇLÜ KILAR"

Kilitli durumunda İstanbul'un tehlikesi yüksektir. Ana fayın Avcılar tali kolunun 1 km'den daha sığ kilitlenmesi ve 5mm/yıl ile sürüklenmesine (Diao di,2016) ek olarak; ana fay üzerinde, Tekirdağ'dan Avcılara doğru depremselliğin yanısıra creep-tam akma derinliğinin sığlaşması (Uchida,di.2019) creep olasılığını daha güçlü kılar"

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İSTANBULLU VATANDAŞLARI RAHATLATAN AÇIKLAMA: "AVCILAR SEGMENTİ BEKLENENDEN ÇOK DAHA AZ TEHLİKELİDİR"

Bektaş, açıklamalarının devamında ise İstanbullu vatandaşları rahatlatan bir değerlendirmede bulundu. Bektaş, "Sonuç: 6,2 depremi bir bakıma Avcılar segmentinin durumunu test etmiştir. Mevcut verilere göre Avcılar segmenti İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Avcılar
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