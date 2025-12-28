HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul trafiğinde 'makas' faciası: Alev topuna dönen araç bomba gibi patladı

İçerik devam ediyor

İstanbul'da trafikte makas atan bir sürücü daha faciayı beraberinde getirdi. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı, araç alev topuna dönerken motor patlayıp yola fırladı. Korkunç görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Şişli-Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu'nda makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyerlere çarptı. Araç bir anda alev aldı, patlama meydana gelen motor yola fırladı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul trafiğinde makas faciası: Alev topuna dönen araç bomba gibi patladı 1

TRAFİKTE MAKAS DEHŞETİ

Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda otomobille seyreden sürücü, iki aracın arasından makas atarak geçti.

İstanbul trafiğinde makas faciası: Alev topuna dönen araç bomba gibi patladı 2

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada aracın motor kısmında patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede aracı sararken, patlama meydana gelen motor ise yola fırladı. Araçta oluşan alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü.

İstanbul trafiğinde makas faciası: Alev topuna dönen araç bomba gibi patladı 3

Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul trafiğinde makas faciası: Alev topuna dönen araç bomba gibi patladı 4

ARAÇ ALEV ALDI; MOTOR YOLA FIRLADI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul trafiğinde makas faciası: Alev topuna dönen araç bomba gibi patladı 5

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul trafiğinde makas faciası: Alev topuna dönen araç bomba gibi patladı 6

İstanbul trafiğinde makas faciası: Alev topuna dönen araç bomba gibi patladı 7

İstanbul trafiğinde makas faciası: Alev topuna dönen araç bomba gibi patladı 8

İstanbul trafiğinde makas faciası: Alev topuna dönen araç bomba gibi patladı 9Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel'in 'İHA' iddiasına Çelik'ten sert yanıtÖzel'in 'İHA' iddiasına Çelik'ten sert yanıt
Kar yağışı şiddetini arttırdı: İlk tatil haberi geldiKar yağışı şiddetini arttırdı: İlk tatil haberi geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şoför İstanbul makas D-100 Karayolu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.