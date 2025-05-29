İstanbul'u göle çeviren manzara! Önce dolu ardından sağanak... Uyarılar peş peşe geldi: Başkent'te listede var!

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise dolu yağışı yerini bir süre sonra sağanak yağışa bıraktı.

ÜMRANİYE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de yağışa hazırlıksız yakalanlar zor anlar yaşarken, Sancaktepe'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Alemdağ Caddesi'nde ilerleyen araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

AVRUPA YAKASI'NDA DA ETKİLİ OLDU

Sağanak yağış, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkili oldu. Ortaköy'de yağışa hazırlıksız yakalananlar duraklara sığınırken, kimi de şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Başakşehir'de ise dolu yağışı etkili oldu.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çorum, Ordu, Kars, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Antalya'nın iç, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, iç ve güney kesimlerde biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Anadolu’nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Antalya'nın iç, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın güney ve doğusunda gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(AA - DHA)