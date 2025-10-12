HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'u mesken tutup, internet sitesi kurmuşlar! Fuhuş operasyonunda dikkat çeken 'Fal' detayı: "Sana zengin kısmet geliyor"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 14 mağdur kadın kurtarıldı. İstanbul'un birçok noktasını mesken tutan fuhuş çetesi, kişilerle kurdukları internet sitesi üzerinden iletişime geçti. Çete üyesi 2 kadının 'Fal' yöntemi ise duyanları hayrete düşürdü. Falcılık yapan 2 kadının, kendisine gelen kadın müşterileri 'Sana zengin kısmet geliyor' diyerek fuhuş yapmaya yönlendirdikleri öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırtan çete üyelerinin kimlikleri ve oturdukları evler tespit edildi.

İstanbul u mesken tutup, internet sitesi kurmuşlar! Fuhuş operasyonunda dikkat çeken Fal detayı: "Sana zengin kısmet geliyor" 1

İNTERNET SİTESİ KURUP, İLETİŞİMİ ORADAN YÖNETMİŞLER

Şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden anlaştıkları kişilerin istediği ev veya otele kadınları yönlendirdiği belirlendi.

İstanbul u mesken tutup, internet sitesi kurmuşlar! Fuhuş operasyonunda dikkat çeken Fal detayı: "Sana zengin kısmet geliyor" 2

39 EVE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından önceki gün çete üyelerine yönelik İstanbul'da Bakırköy, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçeleri ile Muğla ve Artvin illerinde tespit edilen 39 eve saat 06.30'da eş zamanlı baskın yapıldı.

İstanbul u mesken tutup, internet sitesi kurmuşlar! Fuhuş operasyonunda dikkat çeken Fal detayı: "Sana zengin kısmet geliyor" 3

14 KADIN KURTARILDI

Fuhuş çetesi üyesi 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu 14 kadın mağdur kurtarıldı. Yapılan aramalarda ise 27 cep telefonu, çok sayıda sim kart, 5 bin 100 dolar, 3 bin 310 euro ile fuhuş yaptırtılan kadınlar isimlerinin yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.

İstanbul u mesken tutup, internet sitesi kurmuşlar! Fuhuş operasyonunda dikkat çeken Fal detayı: "Sana zengin kısmet geliyor" 4

"SANA ZENGİN KISMET GELİYOR"

Çete üyesi iki kadının ise falcılık yaparak, müşterisi olan kadınların sözde falına bakıp 'Sana zengin kısmet geliyor' diyerek fuhuş yapmaya yönlendirdiği öğrenildi.

İstanbul u mesken tutup, internet sitesi kurmuşlar! Fuhuş operasyonunda dikkat çeken Fal detayı: "Sana zengin kısmet geliyor" 5

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şırnak’ta aranan iki hükümlü yakalandıŞırnak’ta aranan iki hükümlü yakalandı
Dünyanın beklediği zirve öncesi feci kaza: Üç diplomat öldüDünyanın beklediği zirve öncesi feci kaza: Üç diplomat öldü

Anahtar Kelimeler:
İstanbul fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.