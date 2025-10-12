İstanbul'u mesken tutup, internet sitesi kurmuşlar! Fuhuş operasyonunda dikkat çeken 'Fal' detayı: "Sana zengin kısmet geliyor"

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırtan çete üyelerinin kimlikleri ve oturdukları evler tespit edildi.

İNTERNET SİTESİ KURUP, İLETİŞİMİ ORADAN YÖNETMİŞLER

Şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden anlaştıkları kişilerin istediği ev veya otele kadınları yönlendirdiği belirlendi.

39 EVE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından önceki gün çete üyelerine yönelik İstanbul'da Bakırköy, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçeleri ile Muğla ve Artvin illerinde tespit edilen 39 eve saat 06.30'da eş zamanlı baskın yapıldı.

14 KADIN KURTARILDI

Fuhuş çetesi üyesi 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu 14 kadın mağdur kurtarıldı. Yapılan aramalarda ise 27 cep telefonu, çok sayıda sim kart, 5 bin 100 dolar, 3 bin 310 euro ile fuhuş yaptırtılan kadınlar isimlerinin yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.

"SANA ZENGİN KISMET GELİYOR"

Çete üyesi iki kadının ise falcılık yaparak, müşterisi olan kadınların sözde falına bakıp 'Sana zengin kısmet geliyor' diyerek fuhuş yapmaya yönlendirdiği öğrenildi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. (DHA)