İstanbul’u vuran sağanak barajları doldurdu: 4 günde yüzde 50 eşiği aşıldı

Derelerin taştığı, ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı İstanbul’da, günlerdir etkili olan sağanak barajlara da yansıdı. Kente su sağlayan barajların ortalama doluluğu dört günde yüzde 38,06’dan yüzde 52,43’e yükseldi. İSKİ verilerine göre, 13 Ekim akşamı başlayan ve ertesi gün şiddetini artıran yağışlarla barajlardaki su seviyesi 14,37 puan arttı. Böylece ortalama doluluk yüzde 50 eşiğini aştı.

İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Barajların doluluk oranları, Istrancalar'da yüzde 70,48, Terkos'ta yüzde 36,67, Sazlıdere'de yüzde 30,95, Alibey'de yüzde 75,03, Büyükçekmece'de yüzde 30,18, Ömerli'de yüzde 66,62, Darlık'ta yüzde 75,75, Elmalı'da yüzde 77,48, Pabuçdere'de yüzde 3,58 ve Kazandere'de yüzde 8,08 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'A 572 MİLYON METREKÜP SU

Melen'den 451,54 milyon, Yeşilçay'dan da 120,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572,12 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 918 milyon 22 bin metreküp olarak hesaplandı. Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram oldu.

BARAJLARIN SON 10 YILDAKİ SU SEVİYELERİ

İSKİ istatistiklerine göre, 18 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,35, 2017'de yüzde 52,66, 2018'de yüzde 53,63, 2019'da yüzde 45,4, 2020'de yüzde 32,69, 2021'de yüzde 47,58, 2022'de yüzde 44,25, 2023'te yüzde 21,29, 2024'te yüzde 34,38, 2025'te yüzde 24,51 iken bugünkü oran yüzde 52,43 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır