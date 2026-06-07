İstanbul'un ardından şimdi de Antalya... Otokoç galerisine silahlı saldırı

İstanbul'da bu sabah saatlerinde Maltepe'de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından polis ekipleri saldırganların yakalandığını duyurdu.

BİR SALDIRI HABERİ DE ANTALYA'DAN GELDİ

Bir haber de Antalya'dan geldi. Kepez'de bulunan Otokoç araç galerisine saat 15.30'da silahla ateş açıldı. Saldırganlar ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır