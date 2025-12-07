HABER

İstanbul'un en fazla yağış alan ilçesi oldu! Yol çöktü, araçlar düştü

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. En fazla yağış alan ilçe Sarıyer oldu. Yağışlardan dolayı Sarıyer'de yol çöktü ve içine araçlar düştü. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından kent genelinde sokak ve caddeler göle döndü. Meteorolojik verilere göre, 24 saatte metrekareye en fazla yağışın 50.8 kilogram ile Sarıyer’e düştüğü öğrenildi.Uskumruköy'de sağanak yağışın ardından yol çöktü. Çökme sırasında bir pikap ve kamyonet dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için ‘sarı’ kodlu uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak, trafikte aksamalara neden oldu. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular ise şemsiyeleriyle yürümekte zorlandı.

ARAÇLAR DEREYE DÜŞTÜ

Uskumruköy'de sağanak yağışın ardından yol çöktü. Çökme sırasında bir pikap ve kamyonet dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

EN FAZLA YAĞIŞ SARIYER'E DÜŞTÜ

Meteorolojik verilere göre, 7 Aralık saat 06.00'da yapılan ölçümlerde son 24 saatte İstanbul’da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer’e düştüğü öğrenildi. Sarıyer’i 33.5 kilogram ile Beykoz, 32.2 kilogram ile Üsküdar izledi. İstanbul Havalimanı bölgesinde 30.2 kilogram, Bakırköy’de 29.2 kilogram, Ümraniye ve Üsküdar’da ise 23 kilogram yağış kaydedildi.

Terkos Barajı'nda metrekareye 22.2 kilogram, Ömerli Barajı'na ise 5.1 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Kentte en az yağış alan ilçeler ise metrekareye 2.8 kilogram ile Pendik ve 1.3 kilogram ile Tuzla oldu.

