İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı... Bakan Kurum: "Fatih Sultan Mehmed'i örnek alarak Fetih ruhuna sahip çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Beykoz Millet Bahçesi’nde “İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul’da Arnavutköy Bolluca, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi. Törene, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un da aralarında olduğu çok sayıda kulüp başkanı ile eski futbolcular da katıldı.

“FETİH RUHUNU BİR BAYRAK GİBİ GÖĞSÜMÜZDE TAŞIYORUZ”

Törende konuşan Bakan Kurum, 572 yıl önce mayıs ayında şanlı ecdadın İstanbul’u zulmün ve zalimlerin ellerinden kurtardığını söyledi. Bakan Kurum, “İstanbul’dan yükselen barış, kardeşlik ve adalet düzenini tüm dünyaya hakim kıldılar. Zatıaliniz; Fatih Sultan Mehmed Han’ın emanetine eserlerine, hizmetlerine sahip çıktınız. İstanbul’u, düştüğü medeniyet bunalımından çekip çıkararak bu kutlu yürüyüşü yeniden başlattınız. Ayasofya’nın zincirlerini kırarak; Türk milletinin büyük hasretine, İslam aleminin büyük kederine son verdiniz. ‘Hedef 2053’ diyerek fethin 6. ve 7. asrı için; Türkiye Yüzyılını hedef olarak gösterdiniz. Bizler de Fethin 572. yıldönümünü işte bu duruşla, bu ruhla idrak ediyoruz. Köklerimize sımsıkı sarılıyor; fetih ruhunu bir bayrak gibi göğsümüzde taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİRCİLİK YATIRIMLARIYLA İSTANBUL’A YENİ YAŞAM ALANLARI KURUYORUZ”

Fatih Sultan Mehmed’in fetih ruhuna sahip çıktıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Fatih Sultan Mehmed’i örnek alarak; inşa ettiğimiz Fetih ruhuna sahip çıkıyoruz. O ruhu fikirde, düşüncede, bilimde, çevrede, şehircilikte ve her alanda ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün hamdolsun, bir yandan İstanbul’un her yerine yayılan şehircilik yatırımlarımızla İstanbul’a yeni yaşam, yatırım ve istihdam alanları kuruyor; diğer yandan çevre alanındaki dev projelerimizle İstanbul’un tüm doğal güzelliklerine güzellikler katıyoruz” dedi.

“DİKTİĞİMİZ AĞAÇLAR, ULU ÇINARLARA DÖNÜŞECEK”

Bakan Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bugün hem Çevre Haftası’nı hem de İstanbul’un fethinin yıldönümünü kutladıklarını söyledi: Türkiye’den dünyaya çok değerli bir çevrecilik mesajı daha veriyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz Beykoz Millet Bahçemizle birlikte, Arnavutköy, Sultangazi ve Kağıthane’mizde toplam 4 millet bahçemizi İstanbulluların hizmetine sunuyoruz. Ben inanıyorum ki; bu dört millet bahçemize diktiğimiz ağaçlar yeşerecek ve Türk milletinin simgesi olan ulu çınarlara dönüşecek.

“BİZİM ULAŞAMADIĞIMIZ YERE ESERLERİMİZ ULAŞACAK”

Bakan Kurum, İstanbul’un önemine dikkat çekerek konuşmasını şöyle tamamladı: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İstanbul’un her ilçesinde, her mahallesinde, her sokağında biz varız, bundan sonra da yine biz olacağız. Bizim ulaşamadığımız yere eserlerimiz ulaşacak, bizim gidemediğimiz yere hizmetlerimiz gidecek. Çünkü bizim için İstanbul demek, birileri ısrarla göremese de milli bir mesele demektir. İstanbul’un güçlenmesi zannedildiği gibi yerel bir hedef değil; milli bir ülküdür, ulusal bir hedeftir. Biz İstanbul’un yarınları için gerektiğinde herkesin o siyasi endişelerle yapmaktan kaçtığını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süratle yapacağız. Yeri geldiğinde; herkesin cesaret edemediğine, sizlerle birlikte biz cesaret edeceğiz. Ve arı gibi, karınca gibi çalışarak İstanbul’un annelerini, yavrularını hem deprem korkusundan kurtaracağız hem de bu aziz ve güzel şehri hak ettiği güzel yarınlara kavuşturacağız.

TOKİ BAŞKANI SUNGUR: 6,2’LİK DEPREM SONRASINDA YÜZ BİNLERCE VATANDAŞIMIZ BU ALANLARI KULLANDI

Törende konuşan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur, millet bahçelerinin şehirler için hem nefes alanı hem de toplanma alanı niteliği taşıdığına dikkat çekerek, “İnşa ettiğimiz millet bahçeleri bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik değer kazandırırken, aynı zamanda bir cazibe alanı olmaktadır. Şehirlerimize büyük bir değer ve zenginlik katmaktadır. Ayrıca afet anında toplanma alanları olarak da kullanılan bu mekanların şehirler için ne kadar elzem olduğunu İstanbul'da yaşanan 6,2 şiddetindeki deprem sonrasında da gördük. Yüz binlerce vatandaşımız bu alanlarda buraları kullandı” dedi.

İSTANBUL’A 4 YENİ NEFES ALANI

Açılışları gerçekleştirilen Arnavutköy Millet Bahçesi 243 bin metrekare, Beykoz Millet Bahçesi yaklaşık 105 bin metrekare, Kağıthane Millet Bahçesi 27 bin 71 metrekare, Sultangazi-Cebeci Millet Bahçesi ise yaklaşık 54 bin metrekarelik alanda inşa edildi.

Arnavutköy Bolluca Millet Bahçesi: 243 bin metrekare alana kurulan projede 160 bin 865 metrekare yeşil alan, 2 bin 859 ağaç, 6 bin 453 çalı, 2 bin 983 metre bisiklet yolu, 2 bin 443 metre yürüyüş yolu, 254 araçlık otopark ve bin 827 metrekarelik millet kıraathanesi bulunuyor.

Beykoz Millet Bahçesi: 104 bin 608 metrekare alana kurulan projede, 78 bin 751 metrekare yeşil alan, 599 ağaç, 28 bin 206 çalı, 463 metrekare bisiklet yolu, 338 metre yürüyüş yolu, 90 araçlık otopark, 560 metrekarelik sosyal tesis ve bin 159 metrekare alanda millet kıraathanesi yer alıyor.

Kağıthane Millet Bahçesi: 27 bin 71 metrekare alana kurulan projede, 11 bin 274 metrekare yeşil alan, 883 ağaç, 20 bin 944 çalı, 22 araçlık otopark, 246 metrekarelik kır kahvesi, 247 metrekarelik kır lokantası, 76 metrekarelik mescit ve 58 metrekarelik idari bina bulunuyor.

Sultangazi Millet Bahçesi: 53 bin 421 metrekare alana kurulan projede, 39 bin 979 metrekare yeşil alan, 665 ağaç, bin 252 çalı, 894 metre bisiklet yolu, 885 metre yürüyüş yolu, 30 araçlık otopark, 247 metrekarelik mescit ve 694 metrekarelik millet kıraathanesi yer alıyor.