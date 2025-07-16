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İstanbul'un göbeğinde akılalmaz soygun! Tatilci gibi gelip ünlü profesörün evinde yarım milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul’un en gözde semtlerinden biri olan Kadıköy Bostancı’da, lüks bir rezidans film sahnelerini aratmayacak bir soyguna sahne oldu. Hasır şapka giyen ve yanlarında küçük bir çocukla binaya giren 3 kadın ünlü profesör İsmail Cinel’in evinde yarım milyonluk vurgun yaptı. İşte detaylar...

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz soygun! Tatilci gibi gelip ünlü profesörün evinde yarım milyonluk vurgun yaptılar
Begüm Özkaynak

Ekol TV'den Gamze Şimşek'in haberine göre, Kadıköy Bostancı’da bulunan lüks bir rezidansa tatilci gibi giyinen, yanlarına küçük bir çocuk alan kadın hırsız çetesi, bina sakinlerinin dikkatini çekmeden içeri girdi.

ŞAPKALARLA KAMERADAN SAKLANMIŞLAR

Hasır şapkalarıyla yüzlerini gizleyen 3 kadın, yanlarına aldıkları küçük çocukla birlikte sanki tatil beldesindeymiş havası yarattılar. Güvenlik noktasından sorunsuz geçen şüpheliler, ellerini kollarını sallayarak binaya girdiler.

İstanbul un göbeğinde akılalmaz soygun! Tatilci gibi gelip ünlü profesörün evinde yarım milyonluk vurgun yaptılar 1

KAPI KAPI DOLAŞIP DAİRELERİ TESPİT ETMİŞLER

İçeride ilk yaptıkları şey, dairelerin kapılarını tek tek çalmak oldu. Cevap alamadıkları dairelerde kimsenin olmadığını anlayınca hemen harekete geçtiler. Girdikleri dairelerden biri de eski başhekim ünlü Prof. Dr. İsmail Cinel’in dairesiydi.

500 BİN TL'LİK VURGUN

Hırsızlar, ünlü Prof. Cinel’in evinden yüklü miktarda ziynet eşyası alarak binadan ellerini kollarını sallayarak ayrıldılar. Sadece bu daireden yaklaşık 500 bin TL’lik ziynet çalındığı öğrenildi. Diğer dairelerden neler alındığı ise henüz belirlenemedi.

POLİS ŞAPKALI KADIN HIRSIZ ÇETESİ'Nİ ARIYOR

Polis ekipleri, “şapkalı kadın hırsız çetesi”ni güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerden yola çıkarak yakalamak için çalışma başlattı.

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Doktor Hırsız Profesör İstanbul soygun Rezidans vurgun
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