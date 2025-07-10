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İstanbul'un o ilçesine yasak! Kaymakamlık uyardı: Can güvenlikleri riskte...

Beykoz Kaymakamlığı, olumsuz deniz koşulları ve yüksek dalga boyu nedeniyle 10 Temmuz 2025 Perşembe günü ilçedeki sahil şeridinde denize girmeyi yasakladı. Vatandaşlardan kurallara uymaları ve can güvenliklerini riske atmadan dikkatli olmaları istendi.

İstanbul'un o ilçesine yasak! Kaymakamlık uyardı: Can güvenlikleri riskte...
Çiğdem Sevinç

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yüksek dalga boyunun can güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.

İstanbul un o ilçesine yasak! Kaymakamlık uyardı: Can güvenlikleri riskte... 1

TEHLİKELİ DALGA BOYU NEDENİYLE YASAK

Kaymakamlığın açıklamasında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alınan kararla, ilçenin sahil şeridinde denize girmenin 10 Temmuz Perşembe günü boyunca yasaklandığı belirtildi. Kararın, vatandaşların güvenliği için alındığı vurgulandı.

İstanbul un o ilçesine yasak! Kaymakamlık uyardı: Can güvenlikleri riskte... 2

VATANDAŞLARA UYARI: KURALLARA UYALIM

Yetkililer, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve can güvenliklerini riske atmadan sahillerde dikkatli olmalarını istedi. Denize giriş yasağının yalnızca belirtilen tarih için geçerli olduğu ve hava koşullarına göre yeni değerlendirme yapılacağı ifade edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz dalga
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