İstanbul Üniversitesi Cerrahi Bilimler Hastanesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde inşa edilecek İstanbul Üniversitesi Cerrahi Bilimler binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahi Bilimler Hastanesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Törene, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Özçetin, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile hekimler katıldı.

Yüksel, törende yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının kahraman olduğunu belirterek, "Bu bina inanıyorum ki sadece bir inşaatın değil ama bilimin, emeğin ve insan hayatına adanmış bir idealin temeli olacaktır." dedi.

İstanbul Üniversitesinin coğrafyanın en köklü tıp yuvası olduğunu ifade eden Yüksel, "Ben de bir İstanbul Üniversiteli olarak bunu en yakından bilenlerdenim. Burada binlerce hekim yetişti. Kimi Anadolu'ya gitti, oradaki köy çocuğunun hayatını kurtardı, kimi uluslararası arenada insanlığa yön veren bir bilim insanı olduğu yeni keşiflere imza attı. İşte burada bugün attığımız bu temel, aslında bu mirasın geleceğe taşınmasının da inşallah sembolü olacak." diye konuştu.

İstanbul Valisi Gül, eski hastanelerin fiziki koşullarına değinerek, o hastanelerin odalarında 8-10 kişinin kaldığı koğuş sistemi olduğunu, malzeme standartlarının istenilen seviyede olmadığını anlattı.

Buna rağmen en üst düzey doktor kalitesiyle vatandaşların memnun edilmeye çalışıldığı bir sağlık sistemi olduğunu dile getiren Gül, "Hamdolsun yıllarca bu sağlık sistemiyle tedavi olduk, olmaya gayret ettik. Şartlar değişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta yeni bir sayfa açıldı." dedi.

Gül, İstanbul'da 2 seneden fazla süredir görev yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu an devam eden hastane inşaatlarımıza baktığımızda Sancaktepe'de ilave 2 bin 500 yatakla birlikte, 4 bin yataklı bir şehir hastanemiz tamamlanmış olacak. Aynı şekilde Haydarpaşa Hastanesini aralık ayı içerisinde ihale edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, Ataşehir'de eski PTT Hastanesi'ni kasım ayının başında ihale edeceğiz. Göztepe yapıldı, Pendik yapıldı, Kartal yapıldı, Tuzla yapıldı. Yeni planlananlar var. Başakşehir'den Esenyurt'a kadar her yerde farklı ölçekte hastaneler yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Ama hangi binayı yaparsak yapalım, en kıymetlisi sizlersiniz. Bu hastaneye ruh verecek, bu hastanede hemşerilerimizin daha iyi tedavi olmasını sağlayacak yetişmiş insan gücü olan doktorlarımız."

1980'li yıllarda köyünde ortaokul bulunmadığını, ilçede de yurt ve servis olmadığını bu nedenle amcasının evinde okuduğunu anlatan Gül, "Öğrencilerimiz üniversiteye geliyorlar. İstanbul Üniversitesi'ni tercih ediyorlar. Tercih ederken yurt tercihinde bulunuyorlar. Hem onların barınma hem üniversitelerimizin fiziki kapasitelerinin iyileşmesi, aynı şekilde hastane ihtiyaçlarımızın giderilmesiyle birlikte İstanbul'umuzun sağlıktaki potansiyelini daha da üst seviyeye çıkartmış olduk." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Zülfikar ise temel atma töreninin İstanbul'un kurtuluşunun 102'nci yıl dönümüne denk gelmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Zülfikar, Türkiye'nin sağlık alanında yeni yatırımlarla birlikte şehir hastaneleri, vakıf hastaneleri ve özel sektör zincir hastaneleri yaptığını, ancak üniversite hastanelerinin yerinin bir başka olduğunu dile getirdi.

Zülfikar, üniversite hastanelerinin sadece insanları tedavi etmekle kalmadığını, yeni hekim ve sağlık mensuplarının da hayata katılmasını sağladığını kaydederek, "Buraya eş zamanlı olarak, önümüzdeki ayın hemen belki sonuna doğru Esenyurt'taki tesisi de açarsak, üniversitemiz açısından büyük bir başka bir kazanım olacaktır. Hasdal Kampüsü kendi içinde yeni bir plan çerçevesinde yeniden gündeme gelecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri temel atma butonuna bastı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

