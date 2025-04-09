İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü’nde bir öğrenci köpekten kaçarken 4 metre yükseklikten beton zemine çakıldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü’nde bir öğrenci iddiaya göre köpeklerden kaçmak isterken 4 metre yükseklikten düştü. Beton zemine düşerek yaralanan öğrenci olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde üniversitenin Avcılar Kampusü’nde meydana geldi. Kampüste yürüyen öğrenci iddiaya göre köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı. Öğrenci kaçtığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştüerek yaralandı.

Çevredekiler öğrencinin yardımına koşarken, kampüsteki köpekler ise uzaklaştı. Yaralı öğrenciye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Öğrenci ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır