HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Üniversitesi diplomasını veri tabanından silmişti! Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan sitem etti: "Bu kararı alanlar asla mutlu olamayacak"

18 Mart'ta diploması iptal edilen İmamoğlu'nun diploma bilgisi İstanbul Üniversitesinin veri tabanından kaldırılmıştı. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bu karara sitem etti.

İstanbul Üniversitesi diplomasını veri tabanından silmişti! Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan sitem etti: "Bu kararı alanlar asla mutlu olamayacak"
Begüm Özkaynak

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silinmişti. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Bu kararı alanlar asla mutlu olamayacak" diyerek sitem etti.

thumbs_b_c_1641822b212f0bdfc0961d9090d8fa34

"KİMSEYE ANLATACAK YÜZLERİ OLMAYACAK"

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Mezun olduğum üniversitenin tarihi kapısının önündeki Beyazıt Meydanı’nı İstanbul’a tekrar kazandırmak bana nasip olmuştu, bu güzel işi yaptığım için çok gururluyum.

Ama İstanbul Üniversitesi yönetimi, alnımın akıyla aldığım diplomayı iptal etmeye çalışarak okulumun tarihine kara bir leke sürdü. Bu kararı alanlar mutlu olamayacaklar, çünkü bu zorbalıklarını kimseye anlatacak yüzleri olmayacak."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadıköy’de apartman dairesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybettiKadıköy’de apartman dairesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
HSK'ya üye seçimi için 15 aday belirlendiHSK'ya üye seçimi için 15 aday belirlendi

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi diploma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

Ölümcül mantar hastalığı, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılabilir

Ölümcül mantar hastalığı, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılabilir

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! Emniyet'ten açıklama: "İhbar 2024 yılında yapıldı"

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! Emniyet'ten açıklama: "İhbar 2024 yılında yapıldı"

Trump: "Husilere saldırıları durduruyoruz"

Trump: "Husilere saldırıları durduruyoruz"

Ameliyattan sonra yanlış teşhis konduğu anlaşıldı!

Ameliyattan sonra yanlış teşhis konduğu anlaşıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.