İstanbul Üniversitesi diplomasını veri tabanından silmişti! Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan sitem etti: "Bu kararı alanlar asla mutlu olamayacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silinmişti. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Bu kararı alanlar asla mutlu olamayacak" diyerek sitem etti.

"KİMSEYE ANLATACAK YÜZLERİ OLMAYACAK"

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Mezun olduğum üniversitenin tarihi kapısının önündeki Beyazıt Meydanı’nı İstanbul’a tekrar kazandırmak bana nasip olmuştu, bu güzel işi yaptığım için çok gururluyum.

Ama İstanbul Üniversitesi yönetimi, alnımın akıyla aldığım diplomayı iptal etmeye çalışarak okulumun tarihine kara bir leke sürdü. Bu kararı alanlar mutlu olamayacaklar, çünkü bu zorbalıklarını kimseye anlatacak yüzleri olmayacak."