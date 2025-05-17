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İstanbul-Üsküdar'da yola akaryakıt döküldü, art arda kazalar oldu

Üsküdar'da caddeye dökülen akaryakıt nedeniyle art arda kaza oldu. Yokuş aşağı kayan bir otomobilin duvara çarparak durduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul-Üsküdar'da yola akaryakıt döküldü, art arda kazalar oldu

Kaza, Kandilli Mahallesi Rasathane caddesinde meydana geldi. İddilara göre, İETT otobüsünden yola dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda araç art arda kaza yaptı. Kazalarda ölen yada yaralan olmazken araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmaması için caddeyi trafiğe kapatarak su ile temizledi. Cadde temizlendikten sonra trafiğe yeniden açıldı.

'FRENE BASINCA KONTROLÜ KAYBETTİM'

Kaza yapan İhsan Akyüz "Yokuştan aşağı iniyordum önümdeki araç bana yavaş işareti yaptı. Bende yerlerin kaydığını anladım ama frene basınca kontrolü kaybettim. Önümdeki araca doğru gidiyordum onun solundan geçtim. İlerledikçe daha kötü oldu kayma, fren yapınca da durmayacağımı anladım. Biraz kaldırıma çıkarak yavaşlamayı denedim. Orası kurudur diye ama kar etmedi tekerlekler yağlandığı için önümde bir kamyon çıkamadığı için duruyordu. Soldan da çıkamayan başka araçlar vardı. Mümkün oldukça az hasarla kaldırama çıktım. Duyduğuma göre yola mazot dökülmüş" dedi

'KAZA ANI KAMERADA'

Kaza anı çevrede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıkıp daha sonra kamyonete çarptıktan sonra binanın duvarına çarparak durduğu görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
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