HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İstanbul Valiliği duyurdu! 1 Mayıs'ta 575 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentin çeşitli ilçelerinde düzenlenen izinsiz gösterilerde 575 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik açıklamasında "Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların işlemleri, emniyet birimlerinde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kadıköy Rıhtım Meydanı ile Kartal Meydanı'nda kutlamalara izin verildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutlama yapma kararı aldı. Öte yandan, izinsiz gösteri yapmak isteyen bazı gruplar Taksim'e yürümek istedi. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı ile Şişli'de Mecidiyeköy'de polis ile gruplar arasında arbede yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valilği'nde konuya ilişkin yapılan açıklamada; "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Valiliğimizce verilen izinle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı’nda düzenlenen mitinglerde coşkuyla kutlandı. Alınan kararlara uyarak bu özel günü hakkıyla - coşkuyla kutlayan tüm sendika, STK ve emekçilere; bununla birlikte, şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz görev yapan polisimize teşekkür ediyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün şehrimizde huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirler de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak, her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs’ta da, Emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir. Bu gruplara İstanbul Emniyetimizin ilgili birimlerince gerekli müdahaleler yapılmıştır. Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların işlemleri, emniyet birimlerinde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.