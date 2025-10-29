İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de trafiğe kapalı yollar... Alternatif yollar açıklandı

Cumhuriyet’in 102. yılı, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bugün saat 05.45 itibarıyla Fatih ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri,

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Oğuzhan Caddesi – Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Sofular Caddesi – Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Halıcılar Caddesi – Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Akdeniz Caddesi – Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Akşemsettin Caddesi – Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı – Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Keçeci Meydan Sokak – Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Hal Yolu Güney istikameti – Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Tatlı Pınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı katılımları,

Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Trafiğe kapatılan yollar nedeniyle sürücülerin aşağıdaki alternatif güzergâhları kullanmaları önerildi:

Turgut Özal Millet Caddesi,

Fevzipaşa Caddesi,

Atatürk Bulvarı,

D100 Karayolu,

O-3 Hal Yolu.