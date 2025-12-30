HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Valiliği duyurdu: Yılbaşı kutlamaları için önlemler alındı!

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi için kent genelinde üst düzey güvenlik ve denetim önlemleri alındığını duyurdu. 50 bini aşkın personel, kara, deniz ve hava unsurlarıyla 24 saat görev yapacak. Öte yandan bazı yollarında kapatıldığı duyuruldu. İşte yılbaşı gecesi için alınan önlemler ve kapatılacak yollar:

İstanbul Valiliği duyurdu: Yılbaşı kutlamaları için önlemler alındı!
Çiğdem Sevinç

İstanbul Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri ve kentteki önlemleri duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un 2026 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev başında olacağı bildirilen açıklamada, "1661 noktada 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personel etkin ve yoğun denetimler yapacaktır. Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği duyurdu: Yılbaşı kutlamaları için önlemler alındı! 1

EKİPLER ERKEN MÜDAHALE İÇİN ÖNLEM ALDI

Açıklamada, AFAD, AKOM, itfaiye birimlerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacağı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir. Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle olası mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir. Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır. Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Perşembe saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."

İstanbul Valiliği duyurdu: Yılbaşı kutlamaları için önlemler alındı! 2

BAZI YOLLARA KULLANIM YASAĞI GELDİ

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy'e ağır tonajlı araç ve iş makinesi girişlerine geçici yasak getirildi.

Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08:00'den 1 Ocak Perşembe sabah saat 12:00'a kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçükçekmece’de bir iş yerinin havalandırma bacasında yangınKüçükçekmece’de bir iş yerinin havalandırma bacasında yangın
Manisa’da motosiklet denetimlerinde 1,8 milyon TL cezaManisa’da motosiklet denetimlerinde 1,8 milyon TL ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği kapalı yollar yol yılbaşı 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.