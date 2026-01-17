HABER

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Hızı 75 km'ye kadar çıkacak

İstanbul Valiliğince, Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlaması beklenen fırtınanın yol açabileceği ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın hızının 75 km'ye kadar çıkabileceği aktarıldı.

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Hızı 75 km'ye kadar çıkacak

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

HIZI 75 KM'YE KADAR ÇIKABİLİR

Açıklamada, "Marmara'da rüzgarın, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

