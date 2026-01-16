HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı!

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği bildirildi. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığının 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, pazar günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, il genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde yağışın kara dönüşeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Pazar günü en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'Yİ BULACAK

Kentte özellikle yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesinin beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar ettiKız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti
İş yerinde feci ölüm: 2. kattan asansör boşluğuna düştüİş yerinde feci ölüm: 2. kattan asansör boşluğuna düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Villadaki baba vahşetinde yeni detaylar! Fenomenlermiş...

Villadaki baba vahşetinde yeni detaylar! Fenomenlermiş...

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta zam gelir gelmez indirim beklenmeye başladı!

Akaryakıta zam gelir gelmez indirim beklenmeye başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.