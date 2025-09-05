İstanbul Valiliği'nden karavanlarla ilgili karar! İzin verilmeyecek

İstanbul Valiliği, "Karavan Park Yerlerinin Belirlenmesi" konulu bir karar aldı. Vali Davut Gül’ün imzasıyla yayımlanan karar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler İl Müdürlüğüne gönderildi.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, karavan park yerleri belirlenirken çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun olmayacak şekilde yer planlamalarının yapılması, ilimizin nüfusu, ziyaretçi/turist sayısı göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte alana konumlandırılması, park alanlarının, karavanların büyüklükleri göz önünde bulundurularak yeterli manevra alanı bırakılacak şekilde işlevsel bölümlendirilmesi, park alanında atık/katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri ile wc, duş, lavabo gibi temel ihtiyaçları kapsayan diğer hizmetlerin, hizmet verilecek karavan ve kişi sayısına yetecek ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanması, karavan park alanları ve çevresinde güvenliğin sağlanması için yeterli personel bulundurulması ve sık sık denetim yapılması, oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek ve herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için yeterli görüş alanına sahip gece gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri ile yeterli aydınlatma düzeneklerinin kurulmasının sağlanması, karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanımına izin verilmemesi, otellerdeki mevcut uygulamaya benzer şekilde, park alanına giriş yapan karavanların plakaları ile karavanda bulunan herkesin kimlik bilgileri kontrollerinin yapılarak kayıt altına alınması, hem konaklayan hem de yakın çevredeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tüm yasal yangın tedbirlerinin titizlikle alınması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

RESMİ ALANLAR DIŞINDA İZİN YOK

Kararda, şunlar söylendi:

"Bu doğrultuda, ilimizde karavan park yeri olabilecek alanların il/ilçe belediyelerince tespit edilmesi, uygun bulunan yerlerde gerekli işlemlerin yapılarak çalışmaların bir an önce tamamlanması, belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavanların park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında, bilgilerini ve gereğini rica ederim."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır