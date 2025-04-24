İstanbul Valiliği teyakkuzda! O 4 ilçede çalışmalar gece boyunca devam etti

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası İstanbul ve çevre illerdeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar can havliyle kendisini sokaklara atarken geceyi sokakta, çadırda veya toplanma alanında geçirenler de oldu. İstanbul Valiliği de gece boyu 4 ilde yoğun bir çalışma yaptı.

4 İLÇE TEYAKKUZDA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Davut Gül, Silivri ve Büyükçekmece'nin ardından Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu. Gül başkanlığında Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vali Gül, sonrasında, Avcılar Afet Koordinasyon Merkezi ile Küçükçekmece Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantılarda Gül, ilçe kriz merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.