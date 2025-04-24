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İstanbul Valiliği teyakkuzda! O 4 ilçede çalışmalar gece boyunca devam etti

İstanbul'da dün gerçekleşen büyük deprem sonrası vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Bazı İstanbullular geceyi sokaklarda geçirirken birçok vatandaş büyük panik yaşadı. İstanbul Valiliği de gece boyunca çalışma yaptı. 4 ilçede yoğunlaşan çalışmalar için Vali Davut Gül toplantı yaparak bilgi aldı.

İstanbul Valiliği teyakkuzda! O 4 ilçede çalışmalar gece boyunca devam etti
Doğukan Akbayır

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası İstanbul ve çevre illerdeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar can havliyle kendisini sokaklara atarken geceyi sokakta, çadırda veya toplanma alanında geçirenler de oldu. İstanbul Valiliği de gece boyu 4 ilde yoğun bir çalışma yaptı.

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4 İLÇE TEYAKKUZDA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Davut Gül, Silivri ve Büyükçekmece'nin ardından Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu. Gül başkanlığında Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vali Gül, sonrasında, Avcılar Afet Koordinasyon Merkezi ile Küçükçekmece Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenledi.

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Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantılarda Gül, ilçe kriz merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Valiliği Davut Gül
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