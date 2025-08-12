HABER

İstanbul Valiliği fırtına uyarısı yaptı! Silivri, Arnavutköy ve Şile'de denize girmek yasaklandı

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresindeki illerde etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına hakkında uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından duyurulan uyarıda, "Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Silivri, Arnavutköy ve Şile'de denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

SİLİVRİ, ARNAVUTKÖY VE ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle bu ilçelerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. (DHA)

