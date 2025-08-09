HABER

İstanbul Valiliğinden Çatalca'daki iddialarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği tarafından Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi’nde bir yabancının hayatını kaybetmesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının hayatını kaybetmesi ile ilgili iddialar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bahse konu haber ve paylaşımlarda adı geçen K.H. isimli yabancı, 8 Ağustos 2025 tarihinde intihar ederek hayatını kaybetmiştir.

"İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Olay akabinde güvenlik kamera kayıtları dahil, delillerin muhafazası için tüm önlemler alınmıştır. Konunun bütün yönleri ile araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

09 Ağustos 2025
09 Ağustos 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
