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İstanbul Valisi Davut Gül: "Selde 3 kişi vefat etti, 5 kişi kayıp"

İstanbul Valisi Davut Gül son dakika açıklamasında bulundu. Vali Gül hastaneye kaldırılan 7 vatandaşın taburcu edildiğini ifade ederken, "İstanbul'daki selde 3 vefat, 5 kayıp var" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül: "Selde 3 kişi vefat etti, 5 kişi kayıp"
Doğukan Akbayır

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da gerçekleşen seldeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vali Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul Valisi Davut Gül: "Selde 3 kişi vefat etti, 5 kişi kayıp" 1

"5 KAYIP BAŞVURU VAR"

"3 vatandaşımız vefat etti, 7 hemşehrimiz tedavisi bitikten sonra taburcu oldu, 5 kişi ile ilgili kayıp başvurusu yapıldı, arama çalışmaları devam ediyor.

Motorlarımız yarın 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 06.00'ya kadar yasak devam ediyor.

"PAZARTESİ GÜNÜ ÖDEMELERİ YAPMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. En geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız. Üçüncü can kaybı 1960 doğumlu bir erkek. Selde kaybolan 5 kişi aranıyor, arananlar arasında çocuk yok."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Davut Gül
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