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İstanbul'da sağanak yağış: Beykoz'da okul inşaatında kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da sağanak yağışın ardından Beykoz'da bir okul inşaatında biriken suyu tahliye etmek isteyen inşaat işçisi kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen işçinin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da sağanak yağış: Beykoz'da okul inşaatında kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Beykoz Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından inşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek isteyen inşaat işçisi Faik Ş., kuyuya indiği sırada düştü.

İstanbul da sağanak yağış: Beykoz da okul inşaatında kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti 1

KUYUYA İNEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arama kurtarma, polis, sağlık ve UMKE sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kuyudan çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yerine gelen işçinin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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sel Beykoz sağanak yağış
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