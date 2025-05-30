İstanbul ve Ankara'da genel seçim anketi! Sonuçlar paylaşıldı: Dikkat çeken fark

Kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı anketler art arda gelemeye devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma İstanbul ve Ankara özelinde bir seçim anketi yaptı.

Yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 26-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan anket çalışmalarında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA FARK YÜZDE 3,4

İstanbul'da CHP yüzde yüzde 33,8 oy oranı ile birinci parti oldu. AK Parti ise yüzde 30,4 oy oranıyla ikinci parti konumunda. DEM Parti yüzde 7 oy oranıyla üçüncü parti, MHP ise yüzde 5,2 oy oranıyla dördüncü parti konumunda.

CHP ANKARA'DA DA BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA

Ankara'da da dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 34,1'i CHP'ye oy vereceklerini bildirdi. CHP birinci parti konumunda olurken, AK Parti aldığı 30,8 oy oranuyla ikinci parti durumunda.

ANKARA'DA ÜÇÜNCÜ PARTİ MHP! DEM PARTİ YEDİNCİ SIRADA

Ankara'da MHP ise yüzde 7,4'le üçüncü parti oldu. Zafer Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4,5 oldu. İstanbul'da üçüncü parti konumunda olan DEM Parti Ankara'da yedinci sıraya kadar geriledi.