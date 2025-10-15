HABER

İstanbul ve Bursa'da kaçak sigara operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Bursa'da kaçak sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda 33 milyon 320 bin adet boş makaron, 20 milyon 856 bin 700 adet dolu makaron olmak üzere yüksek miktarda kaçak tütün ürünü, bandrol ve sanayi tipi üretim makinaları ele geçirildi. 13 şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçunun engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, sanayi elektriği bulunan büyük ölçekli yerler kiralayan şüphelilerin, buralarda ağır sanayi tipi sigara dolum, sigara paketleme, vakumlama ve tütün ayrıştırma makineleri kullanarak kaçak sigara imalatı yaptığını tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Esenyurt, Arnavutköy, Bahçelievler, Pendik, Kartal, Başakşehir ve Büyükçekmece ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 33 milyon 320 bin boş makaron, 20 milyon 856 bin 700 dolu makaron, 32 ton 615 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 8 milyon 39 bin sigara filtresi, 218 bin boş makaron kutusu, 175 bin bandrol ve 1740 litre tutkal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

