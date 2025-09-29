İstanbul ve İzmir için uyarı! O güne aman dikkat: Ege üzerinden çok fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

SARI KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'de etkili olan yağmurla birlikte zaman zaman rüzgar da sert esiyor.

CUMA GÜNÜ YENİ SİSTEM BEKLENTİSİ VAR

Ekim ayının başlamasıyla birlikte, cuma günü Ege Denizi üzerinden yurda yeni bir yağışlı hava sisteminin girmesi bekleniyor.

Bu sistemin getireceği yağıştan başta İzmir ve çevresi olmak üzere İstanbul da etkilenecek.

NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Gün boyu sürüp, zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenen yağış nedeniyle su baskınları yaşanabilir." uyarısında bulundu.