HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul ve İzmir için uyarı! O güne aman dikkat: Ege üzerinden çok fena geliyor

Meteoroloji, İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı verdi! Sağanak yağışlar yolda, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve su baskınları bekleniyor. Hangi şehirlerde hava nasıl olacak, sıcaklık düşecek mi? Cuma günü ise Ege üzerinden yeni bir yağışlı sistem geliyor. İşte son hava durumu tahminleri…

İstanbul ve İzmir için uyarı! O güne aman dikkat: Ege üzerinden çok fena geliyor
Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve İzmir için uyarı! O güne aman dikkat: Ege üzerinden çok fena geliyor 1

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul ve İzmir için uyarı! O güne aman dikkat: Ege üzerinden çok fena geliyor 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve İzmir için uyarı! O güne aman dikkat: Ege üzerinden çok fena geliyor 3

RÜZGAR

Kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul ve İzmir için uyarı! O güne aman dikkat: Ege üzerinden çok fena geliyor 4

UYARILAR

SARI KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul ve İzmir için uyarı! O güne aman dikkat: Ege üzerinden çok fena geliyor 5

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'de etkili olan yağmurla birlikte zaman zaman rüzgar da sert esiyor.

İstanbul ve İzmir için uyarı! O güne aman dikkat: Ege üzerinden çok fena geliyor 6

CUMA GÜNÜ YENİ SİSTEM BEKLENTİSİ VAR

Ekim ayının başlamasıyla birlikte, cuma günü Ege Denizi üzerinden yurda yeni bir yağışlı hava sisteminin girmesi bekleniyor.

Bu sistemin getireceği yağıştan başta İzmir ve çevresi olmak üzere İstanbul da etkilenecek.

İstanbul ve İzmir için uyarı! O güne aman dikkat: Ege üzerinden çok fena geliyor 7

NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Gün boyu sürüp, zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenen yağış nedeniyle su baskınları yaşanabilir." uyarısında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'e yumruklu saldırıda yeni gelişme! Tahliye...Özgür Özel'e yumruklu saldırıda yeni gelişme! Tahliye...
Özel: "Hakan Fidan maalesef doğru söylüyor"Özel: "Hakan Fidan maalesef doğru söylüyor"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur sağanak sarı yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.