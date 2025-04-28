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İstanbul ve Kütahya’daki artçı sarsıntılar devam ediyor! Peş peşe deprem haberleri geldi…

Kütahya’nın Simav ilçesinde ve İstanbul'daki depremler devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilene göre de İstanbul, Silivri'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul ve Kütahya’daki artçı sarsıntılar devam ediyor! Peş peşe deprem haberleri geldi…

AYRINTILAR BİRAZDAN...

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Kütahya
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