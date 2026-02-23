HABER

İstanbul yol durumu! Yeni hafta trafikle başladı

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yine yoğun. Saat 07.40 itibarıyla yoğunluk yüzde 60'ı geçti.

Devrim Karadağ

Mega kentin her iki yakasında D-100 (E-5) karayolu ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarının birçok noktasında trafik yoğunluğu artıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre saat 07.40 itibarıyla trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 60'ı aştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal-Maltepe arasında başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) kadar devam ediyor. FSM trafiği E-5 yönünde ise Ataşehir bağlantısına ulaşıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Esenyurt'tan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk yaşanıyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü-Küçükçekmece, Merter-Haliç Köprüsü, Okmeydanı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun.

İstanbul yol durumu! Yeni hafta trafikle başladı 1

TEM Otoyolu ise Ankara istikametinde Metris-Hasdal bağlantısı çok yoğun. Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde araçlar güçlükle ilerliyor.

