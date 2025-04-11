İstanbul yönünde korkutan kaza! Otobüs, kamyon, ticari araç... 8 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

Soğuk havanın yurt genelinde tekrardan etkili olmasıyla trafik kazaları da peş peşe geldi. Bir çok yolda buz ve don yaşandı. Bunun başka bir örneği de Bolu'da yaşandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 4 otomobil, hafif ticari araç, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR, karlı havada zincirleme kazaya karıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

İSTANBUL YÖNÜ KİLİTLENDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(DHA)