İstanbul’a gidemeyince İstanbul’u ayaklarına getirdiler

Sivas’ın ücra köyünde Kız kulesi karşısında çay içmek isteyen çocuklar, hayallerini kardan yaptıkları Kız kulesi ile gerçekleştirdi.

Sivas’ta geçtiğimiz hafta 2 gün boyunca etkili olan kar yağışından Koyulhisar ilçesi de nasibini aldı. İlçeye bağlı Kızılelma köyünde yaşayan çocuklar, yağan karın tadını çıkardı. Çocuklar, babalarından Kız Kulesi manzarasına karşı çay içmek istediklerini söyledi. Çocukların talebi üzerine harekete geçen Adem Soylu, kardan Kız Kulesi yaptı. Kız Kulesi’nin yanı sıra bank ve sehpa da yapan Soylu, çocukların mutlu anlarını cep telefonu ile görüntüledi.

"Kız Kulesi’ni buraya getirdik"
Daha öncesinde farklı kardan binalar yapan Adem Soylu, "Daha önce de birkaç eserimiz olmuştu. Ama bu sefer çocuklar Kız Kulesi istedi. ‘Masamızı sandalyemizi yapalım, Kız Kulesi’ne karşı bir çay içelim’ dediler. Çocuklar mutlu olsun diye onlarla beraber saatlerce uğraşarak bunu inşa ettik. Belki Üsküdar’da içemediler ama Koyulhisar’ın Kızılelma köyünde çocuklarla beraber Kız Kulesi’ni buraya getirdik. Üzerine olmazsa olmazımız Türk Bayrağımızı diktik. Çocuklar da bizler de mutlu olduk" dedi.

İstanbul'a gidemeyince İstanbul'u ayaklarına getirdiler 2

Sivas
