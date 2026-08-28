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İstanbul’da gün boyu süren bulutların geçişi görüntülendi

İstanbul’da haftalardır etkisini sürdüren bunaltıcı sıcak hava dalgası, öğleden sonra yerini serin havaya bıraktı. Meteoroloji verilerine göre şehir genelinde sıcaklıklar kısa sürede 8 derece birden düşerek rahat bir nefes aldırdı. Ani hava değişimiyle birlikte gökyüzünde oluşan hareketlilik, tarihi yarımada manzaralı time-lapse (zaman atlamalı) görüntülerle görsel bir şölene dönüştü.

İstanbul’da gün boyu süren bulutların geçişi görüntülendi

Kentte termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği sıcak saatlerin ardından, kuzeyden gelen serin hava dalgası şehre giriş yaptı. Öğleden sonra saat 15:00 sularında aniden bastıran bulut kütleleri, tarihi surlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Galata Kulesi üzerinden hızla geçiş yaptı.
İhlas Haber Ajansı ekiplerinin kaydettiği zaman atlamalı görüntülerde; gökyüzünün maviden koyu griye dönüştüğü ve kümülüs bulutlarının tarihi dokunun üzerinde dans edercesine süzüldüğü anlar saniye saniye yer aldı. Sıcaklık düşüşüyle birlikte Bosphorus üzerindeki gemilerin hareketi ve şehir silüetinin yeni havaya bürünmesi kameraya yansıdı.
Meteoroloji yetkilileri, serin havanın gece saatlerinde etkisini artıracağını ve yer yer sağanak yağış beklendiğini bildirdi. İstanbul sakinleri, ani düşen sıcaklık ve gökyüzü manzarasıyla keyifli bir gün yaşadı.

İstanbul’da gün boyu süren bulutların geçişi görüntülendi 1

İstanbul’da gün boyu süren bulutların geçişi görüntülendi 2

İstanbul’da gün boyu süren bulutların geçişi görüntülendi 3

İstanbul’da gün boyu süren bulutların geçişi görüntülendi 4

İstanbul’da gün boyu süren bulutların geçişi görüntülendi 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bulut
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