HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yarım tona yakın metamfetamin, eroin ve kokain maddeleri emniyette sergilendi. 7 zehir tacirinin yakalandığı operasyon, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanmıştı.

İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, operasyonla ilgili dün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’mız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" ifadelerine yer vermişti.
26 ve 30 Ekim tarihleri arasında üç ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen toplam 494 kilo uyuşturucu madde, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesi’nde sergilendi.

İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 1

İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 2

İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.