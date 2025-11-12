İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, operasyonla ilgili dün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’mız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" ifadelerine yer vermişti.

26 ve 30 Ekim tarihleri arasında üç ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen toplam 494 kilo uyuşturucu madde, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesi’nde sergilendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır