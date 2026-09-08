İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 26 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik polisi, Esenyurt ve Küçükçekmece’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 2 adrese ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 Kilo 950 gram kristal halde metamfetamin, 4 Kilo 600 gram kristalleşmeye başlamış sıvı halde metamfetamin, 16 Kilo 650 gram sıvı halde metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 26 Kilogram 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır